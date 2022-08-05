Китай призвал мир заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми

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Всем странам мира необходимо заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми, с таким предложением выступил МИД Китая. Ранее Пекин также обвинил Вашингтон в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и передаче его неядерным государствам.

Призываем все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми, — сообщили в МИД КНР.

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг заявил, что поддержание минимального ядерного потенциала необходимо Китаю для гарантий безопасности и обеспечения национальных интересов. Дипломат добавил, что Пекин также поддерживает усилия по нераспространению ядерного оружия. По его словам, страна никогда стремилась участвовать в гонке вооружений.

Он также упрекнул США за размещение ядерного оружия на территории Европы и призвал его вывести. По его словам, подобные действия дестабилизируют обстановку в регионе.