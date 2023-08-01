Китай привлечет обычных граждан к борьбе со шпионами

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Правительство Китая будет поощрять граждан, принимающих участие в контрразведывательной деятельности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР. По его данным, такая мера является продолжением закона по борьбе со шпионажем, принятым в Китае в июле.

Система, которая делает участие общественности в контршпионажной работе нормальной, должна быть установлена [в Китае], — приводятся слова министра в публикации.

Согласно тексту закона о борьбе со шпионами, гражданам Китая запрещается распространять какую-либо информацию, связанную с государственной безопасностью и интересами страны. Также власти КНР смогут получать доступ к данным, электронному оборудованию и информации о личной собственности отдельных лиц в рамках расследований. Этот закон вызвал критику со стороны США, заявивших, что он поставит деятельность иностранных компаний в КНР под угрозу.

Юрист Василий Воробьев ранее предостерег россиян от съемки объектов ПВО. По его словам, такие действия могут грозить пожизненным тюремным заключением по статье о государственной измене или шпионаже. При этом он подчеркнул, что преступлением считается целенаправленная съемка таких объектов.