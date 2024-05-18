Китай принял меры по борьбе с богатством и роскошью The Guardian: китайские соцсети начали удалять контент с демонстрацией богатства

Китайские социальные сети начали бороться с демонстрацией личного богатства или предметов роскоши, пишет The Guardian. По данным издания, сервис микроблогов Weibo стал удалять сотни публикаций у пользователей.

Соцсеть объявила, что провела в этом месяце специальную работу по управлению «нежелательным контентом». В эту категорию Weibo относит в том числе публикации, которые демонстрируют «богатство и поклонение деньгам». Речь идет о постах и сообщениях с дорогими автомобилями и недвижимостью. Такой контент уже удалили с сервиса.

Представители соцсети утверждают, что кампания против демонстрации роскоши должна создать «цивилизованную, здоровую и гармоничную социально-экологическую среду». Weibo призвала пользователей публиковать «высококачественный, правдивый и позитивный ценностно-ориентированный контент» для создания «хорошей атмосферы сообщества, которая способствует росту и добру».

Аналог TikTok — сервис коротких видеороликов Douyin — с 1 по 7 мая удалил 4701 сообщение и 11 учетных записей. Соцсеть Xiaohongshu за последние две недели устранила 4275 «незаконных» поста и заблокировала 383 аккаунта. В Weibo сообщили об удалении более 1100 единиц контента.

IT-эксперт Павел Мясоедов ранее объяснил официальное возвращение TikTok в Россию. Создатели соцсети могут опасаться, что вскоре приложение перестанет нормально работать в западных странах, потому вновь задумались о российском рынке.