Китай пригрозил «ослеплением» за угрозы суверенитету КНР

https://static.news.ru/photo/f05e035a-2a4b-11eb-a5e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Isaac Wong/Global Look Press

Дела Гонконга — это исключительно внутреннее дело Китая, а страны альянса «Пять глаз» могут стать «слепыми», если посмеют угрожать независимости и безопасности Пекина, рассказал во время брифинга 19 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Накануне руководители МИД Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Канады и госсекретарь США попросили власти КНР изменить свою политику по дисквалификации законодателей Гонконга. Пять государств входят в разведывательный альянс «Пять глаз» для обмена соответствующей информацией и координации действий, пишет РИА Новости.

Независимо от того, пять у них глаз или десять, если они осмелятся нанести ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, пусть будут осторожны, чтобы их глаза не ослепли, — заявил дипломат.

Он отметил, что в Пекине сильно недовольны и выступают против грубого нарушения международного права. Кроме того, глава МИД Китая Ван И заявил, что азиатская держава готова плечом к плечу с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле в международных отношениях. Дипломат в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность Китая «защитить законные права и интересы двух стран». Он считает, что вместе они смогут обеспечить гарантию международной справедливости. Россия и Китай по-прежнему играют роль «глобальных стабилизаторов», а их сотрудничество постоянно приносит новые результаты, подчеркнул китайский дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И по телефону обсудили двусторонние контакты на высшем уровне. Дипломаты выразили удовлетворение координацией Китая и России на различных площадках, в первую очередь ООН, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Также они обсуждали международную повестку дня.