Суд в Китае напомнил гражданам, что носителей коронавируса, которые нарушат карантин или откажутся от терапии, может ждать смертная казнь.
По китайским законам казнить могут отказника, чьи действия привели к заражению других людей. Наказания предусмотрены для всех носителей вируса, которые самовольно нарушают карантин, посещают общественные места и пользуются транспортом.
Пациента, который намеренно заразит медработника, повредит защитную одежду или нападёт на врача, также могут приговорить к высшей мере.
С начала эпидемии коронавируса COVID-19 китайские силовики выявили 21 гражданина, нарушившего карантинные правила. Смертная казнь грозит четырём из них,
Как писал NEWS.ru, к 15 февраля эпидемия охватила более 67 тысяч человек, из которых 99% находятся в Китае. За полтора месяца погибли 1,5 тысячи заразившихся, выздоровели около 8,5 тысячи.
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