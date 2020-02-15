https://static.news.ru/photo/ff6330de-5006-11ea-85f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Huhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд в Китае напомнил гражданам, что носителей коронавируса, которые нарушат карантин или откажутся от терапии, может ждать смертная казнь.

По китайским законам казнить могут отказника, чьи действия привели к заражению других людей. Наказания предусмотрены для всех носителей вируса, которые самовольно нарушают карантин, посещают общественные места и пользуются транспортом.

Пациента, который намеренно заразит медработника, повредит защитную одежду или нападёт на врача, также могут приговорить к высшей мере.

С начала эпидемии коронавируса COVID-19 китайские силовики выявили 21 гражданина, нарушившего карантинные правила. Смертная казнь грозит четырём из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на пекинский Второй народный суд средней ступени.

Как писал NEWS.ru, к 15 февраля эпидемия охватила более 67 тысяч человек, из которых 99% находятся в Китае. За полтора месяца погибли 1,5 тысячи заразившихся, выздоровели около 8,5 тысячи.