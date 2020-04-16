Мировые лидеры осудили решение американского президента отозвать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Критики такого шага подчёркивают, что самоустранение США играет в пользу Китая, который получил шанс расширить своё влияние на международной арене. Кроме того, удар по ВОЗ открывает возможности для китайской инициативы «Шёлкового пути здравоохранения». Концепция, придуманная ещё в 2017 году, а затем изрядно подзабытая, сегодня приобретает ключевое значение для экономики КНР.

Впервые словосочетание «Шёлковый путь здравоохранения» в контексте борьбы с коронавирусом прозвучало в телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Италии Джузеппе Конти в конце февраля. В нём китайский лидер пообещал Итальянской Республике поставки медицинского оборудования и помощь специалистов.

Китай также готов укреплять партнёрство со странами, участвующими в инициативе «Пояса и пути», в рамках совместной борьбы с эпидемией и продвигать «Шёлковый путь здравоохранения», — говорилось в сообщении по итогам разговора двух лидеров.

Как и «Пояс и путь», «Шёлковый путь здравоохранения» — это довольно размытая концепция, и Пекин пока не уточнил, что он под этим подразумевает. Но судя по всему, поставки китайских товаров под эгидой «Пояса и пути» будут просто заменены распределением медицинского оборудования. При этом будут использоваться те же пути сообщения, например, железные дороги.

Так, 21 марта поезд, нагруженный более 100 000 медицинских масок и 700 защитных костюмов, отправился из Китая в Испанию. Поставки осуществлялись по железной дороге, раньше служившей целям «Пояса и пути». Не стоит сомневаться: для Пекина это был рекламный ход, чтобы напомнить миру о том, что его главный внешнеполитический проект всё ещё жив. В противном случае было бы логичным отправить медицинское оборудование самолётом. Ведь время пути поезда до Испании составляет 17 дней, а борьба с пандемией не терпит отлагательств.

Когда Пекин хочет заявить об укреплении партнёрства с другой страной с помощью «Пояса и пути», он посылает поезд. Поезда — это новые панды, — иронизирует колумнист Forbes Уэйд Шепард.

Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

О «Шёлковом пути здравоохранения» китайское руководство вспомнило совсем недавно, хотя родилась концепция ещё в 2017 году. Тогда нынешний глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил эту идею.

Предложение председателя Си, укрепляющее и обновляющее древние связи между культурами и народами, действительно визионерское, — заявил в 2017 году Гебрейесус. — Если мы хотим сохранить здоровье миллиардов людей, мы должны воспользоваться возможностями «Пояса и пути».

По причинам, известным только китайскому руководству, об этой инициативе потом долго не вспоминали. Теперь же у Китая нет другого выхода, кроме как начать использовать «Пояс и путь» для экспорта одного из немногих товаров, спрос на который не упал во время пандемии. Даже если КНР удастся восстановить темпы роста своей экономики, глобальный кризис совершенно точно приостановит все её инвестиционные проекты в зарубежных странах, а громоздкая конструкция «Пояса и пути» будет выглядеть как поезд, сошедший с рельс. Между тем Си Цзиньпин дал понять, что не собирается отказываться от своего фирменного проекта.

Помимо экономических целей, Пекин преследует и политические, замечают аналитики The Council on Foreign Relations Кирк Ланкастер и Мира Рапп-Хупер.

Нарратив «Шёлкового пути здравоохранения», прежде всего, служит внутренним целям — легитимизации власти Коммунистической партии. Публичная демонстрация помощи другим странам сигнализирует китайцам, что государство действует ответственно в условиях пандемии, — резюмируют эксперты.

«Шёлковый путь здравоохранения» не сможет заменить собой ВОЗ. Прежде всего, потому, что в его основе лежит коммерческий интерес. Китай отправил бесплатную помощь во многие страны, но несоизмеримо больше заработал на продаже жизненно важных продуктов. Спрос на мировом рынке медицинских товаров настолько велик, что цена одной маски для лица в США в период дефицита доходила до $7 за штуку. В то же время основное направление работы ВОЗ — это как раз наименее обеспеченные страны. Когда в мире появится вакцина от коронавируса, именно ВОЗ будет отвечать за её распространение в африканских странах, не имеющих возможности делать закупки самостоятельно.