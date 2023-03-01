Китай предостерег США от политизации вопроса о происхождении COVID-19

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Представитель МИД КНР Мао Нин призвала США перестать политизировать вопрос происхождения коронавируса и потребовала от Вашингтона уважать науку и факты, передает ТАСС. Так китайский дипломат прокомментировала слова директора ФБР Кристофера Рея о том, что причиной распространения вируса по всему миру стала утечка в лаборатории в Ухане.

Китай выступает решительно против того, чтобы устраивать любые формы политических манипуляций под предлогом вопроса поиска источника коронавируса. Мы призываем американскую сторону уважать науку и факты, перестать политизировать вопрос отслеживания происхождения коронавируса, — заявила Мао.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Минэнерго США изучили секретный доклад ЦРУ и пришли к выводу, что пандемия вируса COVID-19 возникла в результате утечки данных из китайской лаборатории. По информации газеты, в биолаборатории мог произойти несчастный случай, который и привел к распространению инфекции.

Учёные во всем мире по-прежнему не пришли к единому мнению по поводу происхождения COVID-19. Одни специалисты утверждают, что он «утек» из лаборатории Ухани, другие настаивают на версии животного происхождения.

Исследователи из Франции и Лаоса пришли к выводу о зарождении коронавируса в уханьской лаборатории. Они нашли родственный Sars-CoV-2 вирус в популяции подковоносой летучей мыши. Этот вид вируса очень похож генетически на тот, что поражает человека, однако имеет существенное отличие.