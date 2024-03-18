Китай поздравил Путина с победой на президентских выборах

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Путин

Китай поздравляет Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, заявил на брифинге в понедельник, 18 марта, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он отметил, что Россия и Китай являются крупнейшими соседями и партнерами. Также он выразил уверенность, что отношения двух стран продолжат развиваться, передает РИА Новости.

Китай в связи с этим (победой Путина на выборах. — NEWS.ru) выражает свои поздравления, — сказал Линь Цзянь.

Ранее колумнист и бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал, что поддерживает переизбрание президента России Владимира Путина. По его словам, РФ упорно сопротивляется угнетению Запада, что является очень ценным качеством. Вместе с тем он добавил, что стратегические отношения России и Китая должны развиваться дальше.

С победой на выборах главу российского государства поздравил также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он пожелал ему дальнейших успехов в должности во благо развития и процветания страны. Путин выразил Алиеву признательность за поздравления.

Официальное заседание об итогах выборов президента Центризбирком России проведет 21 марта, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, явка избирателей в целом по стране составила рекордные 77,44%.