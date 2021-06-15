Китай поставил мировую торговлю под угрозу

https://static.news.ru/photo/a9c16d0c-cdc4-11eb-afcd-96000091f725_660.jpg порт Шэньчжэн Фото: Mao Siqian/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском порту Шэньчжэн поставило под угрозу всю мировую контейнерную торговлю. Подобное мнение высказали эксперты отрасли. Их слова приводит «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что последствия закрытия порта Шэньчжэн окажутся более серьезными, чем после перекрытия Суэцкого канала судном Ever Given. Терминал приостановил работу из-за вспышки коронавируса в провинции Гуандун.

Это привело к большому скоплению грузов как в порту, так и за его пределами, — рассказал вице-президент Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак.

Он добавил, что некоторые грузы перенаправлены в другие порты, однако их мощностей не хватает. Задержки в обработке контейнеров составляют до семи дней, а транзитное время возросло до 15-16 дней.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за первые два месяца 2021 года вырос на 8,5%. Всего объём внешней торговли Китая за январь-февраль увеличился на 41,2%, в годовом выражении — на $834,49 млрд. Страна заработала на экспорте $468,874 млрд (+60,6%), импорт вырос до $365,615 млрд (+22,2%).