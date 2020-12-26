Китай понизил возраст уголовной ответственности до 12 лет

Власти Китая приняли решение понизить возраст наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления с 14 до 12 лет.
Теперь с 12 лет дети могут нести уголовную ответственность за причинение травм с особой жестокостью, предумышленное убийство, преднамеренное нанесение телесных повреждений, которые привели к смерти. За иные преступления их могут отправить в коррекционные учреждения. Поправка вступит в силу с 1 марта 2021 года.
Как
Китайских граждан часто возмущали мягкие наказания, которые получали малолетние преступники. Известен случай, когда 13-летний мальчик убил 10-летнюю девочку и получил за это преступление три года пребывания в коррекционном учреждении.
Ранее китайские власти решили ввести с 2021 года уголовное наказание для спортсменов, которые употребляют допинг. Тем, кого уличат в распространении или приёме незаконных природных и синтетических веществ для улучшения спортивных результатов, грозит штраф и лишение свободы до трёх лет.
Как писал NEWS.ru, в России четвёртый год подряд падает подростковая преступность. В 2015 году она составляла 1,04%, а в 2019-м упала до 0,67%. Об этом свидетельствуют данные МВД России. Социальный психолог Алексей Рощин считает, что улучшение ситуации связано с активным распространением смартфонов, которые позволяют подросткам получать необходимую психологическую разгрузку.