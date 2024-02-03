Китай помог Северной Корее выйти на мировой рынок с неожиданным продуктом Reuters: Китай помог КНДР выйти на мировой рынок с помощью накладных ресниц

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Продажи северокорейских накладных ресниц, которые представлены в косметических магазинах по всему миру под маркой «Сделано в Китае», помогли восстановить экспорт КНДР в 2023 году, сообщает Reuters. По его информации, с помощью крупнейшего торгового партнера в лице Китая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обходит международные санкции.

Китайские фирмы импортируют товары из Северной Кореи, после чего комплектуют их и упаковывают под собственной маркой. Готовые ресницы экспортируются на Запад, в Японию и Южную Корею. Отмечается, что КНДР долгое время была крупным поставщиком средств для волос, в том числе париков, во многие страны мира. Однако экспорт упал во время пандемии COVID-19, когда власти Северной Кореи закрыли границы.

Торговля накладными ресницами северокорейского производства через Китай возобновилась в прошлом году. Согласно данным китайской таможни, экспорт КНДР вырос более чем в два раза. В настоящее время КНР является пунктом назначения почти для всего экспорта Северной Кореи.

В конце сентября власти Северной Кореи официально объявили, что иностранные граждане могут въезжать в страну в соответствии с правилами. Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции действовали на протяжении трех лет. Желающим посетить КНДР необходимо будет пройти двухдневный карантин.