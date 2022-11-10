В Китае высказались об участии Си Цзиньпина в саммите G20 МИД КНР пока не подтверждает участие Си Цзиньпина в саммите G20

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Власти Китая пока не могут подтвердить участие председателя Си Цзиньпина в саммите стран G20 на Бали, заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь, передает ТАСС. Он призвал следить за обновлением информации.

У меня пока нет информации, которую можно было бы вам предоставить, пожалуйста, следите за обновлениями информации, — сказал Лицзянь.

Он отметил, что КНР придает большое значение предложению США о встрече глав двух государств на Бали и стороны ведут переговоры по этому поводу.

Пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин ранее заявил, что делегацию России на саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он допустил, что в саммите может принять участие и Владимир Путин, например в формате видеосвязи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что делегацию возглавит Лавров. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» Путин.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что его проинформировали об отказе российского коллеги Владимира Путина очно принять участие в саммите G20. По его словам, он готов обсудить военный конфликт на Украине с главами других государств.