Китай поддерживает расследование причин пандемии на базе ВОЗ

https://static.news.ru/photo/135f54d4-aaf5-11ea-9b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Linyun/Xinhua/Global Look Press

Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Однако Пекин выступил против политизации данного вопроса.

Мы, конечно, поддерживаем такое расследование, но решительно против какого-либо политического расследования в форме презумпции виновности, — сказал Ханьхуэй.

Он отметил, что совместная работа Китая с ВОЗ и другими странами является долгом и обязательством Пекина, однако выявление первоисточника вируса — проблема не политическая, а научная.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире.