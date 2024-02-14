Китай поддержал Россию в ООН по ситуации на Украине Постпред КНР при ООН: США должны прекратить поставки оружия Украине

Фото: МО Украины

США должны прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. По его словам, Вашингтон должен предпринять усилия в интересах установления прочного мира, которого не удастся достигнуть путем санкций и эскалации конфликта, передает Newsweek.

Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масла в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества, — заявил Цзюнь.

Он отметил, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности других стран. По его словам, гарантировать должный уровень соответствующего показателя на региональном уровне не удастся путем усиления или расширения военных группировок. Цзюнь подчеркнул, что интересы всех стран равны друг другу.

Дипломат добавил, что вместо «давления, клеветы и односторонних санкций против России» НАТО следует придерживаться диалога. Это сохранит возможность политического урегулирования конфликта, отметил постпред.

Ранее МИД Китая назвал незаконными потенциальные санкции Евросоюза против компаний КНР из-за сотрудничества с Россией. В Пекине заявили о недопустимости экстерриториальных ограничений ЕС, которые Брюссель рассматривает с целью противодействия военным усилиям Москвы на Украине.