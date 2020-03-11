https://static.news.ru/photo/74beaf6c-636b-11ea-bcd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Lei/Xinhua/Global Look Press

Китай рассматривает возможность пополнить государственные нефтяные резервы. В настоящее время власти ведут консультации с правительственными учреждениями и государственными нефтекомпаниями о закупке подешевевшей нефти.

Как сообщает агентство Bloomberg, наращивание Китаем стратегических резервов нефти может сократить её избыток на рынке и ограничить падение цен. С таким же предложением выступили представители нефтяной отрасли США. Они предложили Дональду Трампу, чтобы поддержать нефтяной сектор, вернуться к наращиванию государственных запасов.

Ранее NEWS.ru писал, что мировые цены на нефть продолжают увеличивается в ожидании снижения добычи в Соединённых Штатах. Согласно данным торгов, по состоянию на 08:45 мск стоимость майских фьючерсов на Brent прибавляла 1,67% и достигала отметки в $37,84 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти марки WTI дорожали на 0,9% — до $34,67 за баррель.