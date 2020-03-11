Китай рассматривает возможность пополнить государственные нефтяные резервы. В настоящее время власти ведут консультации с правительственными учреждениями и государственными нефтекомпаниями о закупке подешевевшей нефти.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что мировые цены на нефть продолжают увеличивается в ожидании снижения добычи в Соединённых Штатах. Согласно данным торгов, по состоянию на 08:45 мск стоимость майских фьючерсов на Brent прибавляла 1,67% и достигала отметки в $37,84 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти марки WTI дорожали на 0,9% — до $34,67 за баррель.
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