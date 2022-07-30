Китай начал военные учения около Тайваня Армия КНР проводит морские учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня

Фото: WeaponSystems.net

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в день возможного визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси начала военные учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив в 120 км от Тайваня, сообщает Управление морской безопасности городского уезда Пинтань. Также несколько СМИ утверждают, что власти КНР перебросили в провинцию Фуцзянь РСЗО PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км.

С 08:00 до 21:00 по местному времени (03:00–16:00 мск) в этом районе проходят маневры кораблей с боевыми стрельбами, из-за чего всем судам запрещается вход в акваторию, — указано в сообщении управления.

Одновременно с этим самолет Пелоси сел в аэропорту Гонолулу на Гавайях, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

30 июля самолет с Пелоси на борту покинул авиабазу Эндрюс в США и отправился в турне по Азии. Пелоси должна посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Не исключено, что спикер палаты представителей США нанесет визит на Тайвань. При этом официального подтверждения поездки политика на Тайвань пока нет.

Вашингтон возлагает ответственность за поездку на Пелоси, а Пекин предупреждает о рисках в случае поездки и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита чиновницы. Издание Global Times ранее отметило, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны.