Китай ответил на заявления Британии о поставках вооружения России МИД КНР назвал клеветой заявления Британии о поставках вооружения России

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Ван Вэньбинь

Китай осуждает клевету британских чиновников, заявивших, что Пекин поставляет вооружение России для использования в конфликте на Украине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, которые приводит РИА Новости, очернение Китая не поможет решить украинский вопрос.

Мы осуждаем необоснованные и безответственные клеветнические высказывания британских политиков в адрес Китая, — заявил дипломат.

Глава британского Минобороны Грант Шаппс ранее заявил, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. При этом доказательств не привел, уточнив, что они есть у Лондона и Вашингтона.

Во время брифинга Ван Вэньбинь также заявил, что кризис на Украине затянулся из-за Великобритании и ее союзников. Он напомнил, что Киев и Москва были близки к заключению соглашения, однако западные страны начали препятствовать достижению мира. В результате конфликт продолжается по сей день.

До этого глава Шаппс признавался, что поставил бы на победу Украины и ее партнеров над Россией. По его словам, Лондон не может позволить Москве победить в этом противостоянии, поэтому необходимо как можно скорее предоставить Киеву военную помощь.