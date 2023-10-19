Китай ответил на предложение Путина о сотрудничестве по Севморпути МИД КНР: Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике

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Представитель МИД КНР Мао Нин

Китай готов сотрудничать с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, заявила представитель МИД КНР Мао Нин, слова которой приводит РИА Новости. Таким образом она ответила на приглашение российского лидера Владимира Путина к сотрудничеству в развитии Северного морского пути.

Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, — сказала Мао Нин.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с Владимиром Путиным в Пекине заявил об усилении взаимного доверия между Россией и Китаем. По его словам, участие президента РФ в форуме «Один пояс — один путь» в третий раз демонстрирует поддержку Москвой инициативы. Он также рассказал о развитии товарооборота между двумя странами, отметив, что его показатели вышли на исторические рекорды и приближаются к отметке в $200 млрд.

В сентябре интерес к партнерству с Россией по развитию Северного морского пути проявила Индия. Министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал заявил, что Нью-Дели признает его потенциал для расширения связей и торговли. Он также отметил, что Индия настроена на поддержание крепких связей с Россией.