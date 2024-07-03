Китай отреагировал на слова президента Финляндии о зависимости РФ от КНР В МИД Китая опровергли слова президента Финляндии о зависимости России от КНР

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Мао Нин

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин опровергла слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил на пресс-конференции, что Китай может закончить конфликт России и Украины одним звонком Си Цзиньпина, пишет китайское издание The Paper. Он также выразил мнение, что Москва зависит от Пекина, поэтому будет готова начать переговоры по приказу КНР.

Прежде всего, Китай и Россия являются независимыми крупными странами. Китай не является создателем украинского кризиса и не является его стороной, – заявила Мао Нин.

Представитель МИД также отметила, что страна всегда будет поддерживать связь со всеми сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса.

Ранее Китай выступил против любых форм террористических атак и осудил нападение на полицейских и мирных жителей в Дагестане. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также выразила искреннее сочувствие пострадавшим и семьям погибших.

Также соболезнования выразил генсек ШОС Чжан Мин. Он заявил, что терроризму не может быть никаких оправданий. По его словам, борьба с тремя силами зла — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом — является одним из приоритетных направлений работы ШОС.