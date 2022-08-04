Китай отменил встречу с главой японского МИД

Фото: shutterstock

Пекин — столица Китая

Власти Китая отменили запланированную встречу глав МИД КНР и Японии вследствие заявления лидеров стран G7 по ситуации на Тайване, приводит слова официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин РИА Новости. В ходе брифинга Чуньин подчеркнула, что обвинения в сторону Китая безосновательны, а Япония, страны G7 и Евросоюз выдают черное за белое.

Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое, — говорится в сообщении.

Главы МИД стран «Большой семерки» ранее заявили об обеспокоенности действиями китайских властей, в частности военными учениями в районе Тайваня. По их мнению, это может привести к эскалации напряженности между Западом и КНР. Главы внешнеполитических ведомств «Семерки» назвали реакцию Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси «эскалационной», способной усилить напряженность в регионе.

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива. Пролет авиации связали с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.