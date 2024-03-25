Китай откажется от ПК с американскими чипами в госструктурах FT: госструктуры Китая откажутся от компьютеров с чипами Intel и AMD

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Китай до 2027 года полностью откажется от использования в госструктурах компьютеров и другого оборудования с чипами производства американских компаний Intel и AMD, сообщило издание Financial Times со ссылкой на распоряжение Министерства промышленности и информатизации КНР. Согласно документу, госучреждения страны также откажутся от использования операционной системы Windows и другого иностранного ПО в пользу отечественных аналогов.

Мы заменяем старые компьютеры с иностранными чипами. После этой закупки практически у каждого в офисе будет китайский компьютер. Старые ПК, которые у нас остались с системами Windows, все еще можно использовать в определенных ситуациях, — рассказал Лао Чжанчэн, отвечающий за закупку 16 полностью импортозамещенных компьютеров для транспортного бюро города Шаосин.

FT отмечает, что в 2023 году Китай был крупнейшим рынком Intel, обеспечив 27% от общего объема продаж в $54 млрд. Также на долю Китая пришлось 15% продаж AMD в $23 млрд.

Китайский центр оценки безопасности информационных технологий в декабре опубликовал первый список «безопасных и надежных» процессоров и ОС, все — производства КНР. Среди 18 одобренных чипов была продукция Huawei и поддерживаемой государством группы Phytium, обе компании находятся в экспортном черном списке США.

Издание отмечает, что китайские производители процессоров используют смесь архитектур Intel x86, ARM с отечественными. При этом операционные системы созданы на основе Linux с открытым исходным кодом.

В феврале китайская компания Huawei замедлила производство смартфонов Mate 60 из-за растущего спроса на чипы для искусственного интеллекта. По данным Reuters, производитель выпускает чипы для ИИ и смартфонов на одном и том же заводе.