Китай отказался приглашать лидеров стран Запада на форум «Пояс и путь» GT: Китай не пригласил глав ряда стран Запада на форум «Пояс и путь»

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Власти Китая не пригласили глав ряда западных стран на форум «Пояс и путь», сообщает издание Global Times со ссылкой на собственные источники. По его информации, большая часть приглашений на мероприятие была направлена лидерам развивающихся государств из-за желания Пекина наладить с ними экономическое сотрудничество.

Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб, а качество и эффективность форума, — отмечается в материале.

Авторы издания также отреагировали на появившуюся в западных СМИ информацию о том, что европейские лидеры не собирались посещать форум. По их словам, подобные заявления не соответствуют действительности, поскольку власти страны не отправляли им приглашения.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре. По словам дипломата, российский лидер примет участие в форуме инвестиционной программы «Один пояс — один путь». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отмечал, что в ходе визита в КНР Путин обсудит с китайскими коллегами двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.