Китай опроверг поставки бронетехники чеченцам МИД КНР опроверг информацию о поставках оружия чеченским военным в зоне СВО

МИД Китая опроверг данные о поставках китайской бронетехники военным из Чечни на Украине, передает ТАСС. По словам официального представителя китайского дипведомства Ван Вэньбиня, Пекин не занимается разжиганием конфликта на Украине и стремится к продвижению мирного процесса урегулирования этой проблемы.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что позиция Китая по конфликту на Украине прозрачна для мирового сообщества и призвал СМИ публиковать достоверные материалы, основанные на фактах, а не домыслах.