МИД Китая опроверг данные о поставках китайской бронетехники военным из Чечни на Украине, передает ТАСС. По словам официального представителя китайского дипведомства Ван Вэньбиня, Пекин не занимается разжиганием конфликта на Украине и стремится к продвижению мирного процесса урегулирования этой проблемы.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что позиция Китая по конфликту на Украине прозрачна для мирового сообщества и призвал СМИ публиковать достоверные материалы, основанные на фактах, а не домыслах.
Я не имею понятия о так называемых открытых доказательствах [продажи вооружений Чечне], о которых вы говорите. <...> Китай неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по украинской проблеме: мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду, — так дипломат ответил на вопрос украинского журналиста о поставках Пекином оружия.