Китай окружил Тайвань, готовясь «захватить власть». Что происходит?

Фото: eng.chinamil.com.cn/Photo by Yang Chenghao

Западные СМИ сообщили о готовности Китая начать операцию на Тайване. Эта информация появилась после начала масштабных учений КНР, в ходе которых ее армия окружила остров. Тайбэй заявляет, что не станет уклоняться от конфликта с Пекином. В Китае называют руководство Тайваня инструментом в руках США. Возможен ли в самое ближайшее время полномасштабный конфликт КНР и Тайваня, к чему он приведёт и какую позицию занимает Россия — в материале NEWS.ru.

Что происходит с Тайванем

Маневры «Совместный меч — 2024А» в районе Тайваня начались 23 мая. Пресс-служба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявила, что основные задачи учений — взятие контроля над предполагаемым районом ведения боевых действий, отработка взаимодействия различных сил, проверка их реальных боевых возможностей по совместному захвату власти, совместному нанесению ударов».

«Тренировка стала серьезным предупреждением и наказанием для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, а также тех, кто пытается вмешаться извне», — сказано в обращении командования.

В ходе учений НОАК заняла позиции вокруг острова, сообщили представители Восточной зоны боевого командования армии в официальном аккаунте в WeChat. Они рассказали, что в маневрах принимают участие сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные войска и другие формирования. Как утверждают в командовании, подразделения расположились к северу, югу, востоку от Тайваня и в районах островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

ВВС КНР задействовали несколько бомбардировщиков для имитации ударов по целям. Центральное телевидение Китая (ЦТК) сообщило, что самолеты выполняли задачи в координации с кораблями ВМС и мобильными подразделениями берегового наведения.

Что говорят жители Тайваня о возможном конфликте

Как написало издание Global Press в соцсети Х (Twitter), ссылаясь на источники в Минобороны КНР, войска республики якобы начнут операцию на Тайване в июне.

Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что эскалация напряженности обернется проблемами не только для КНР и Тайваня.

«Вооруженный конфликт вызовет серьезный подрыв безопасности — неизвестно, чем он закончится, в том числе для Китая. На стороне Тайваня, скорее всего, выступят США. Поэтому все может вылиться в крупное международное противостояние с труднопредсказуемым финалом», — пояснил он.

Факт учений НОАК вблизи Тайваня еще не означает скорого начала войны, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. «Но это вполне конкретный сигнал избранным в начале 2024 года властям в Тайбэе, что курс на независимость острова — тупиковый и приведет к конфликту», — высказал мнение парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Жители Тайваня не ощущают приближения конфликта, рассказал NEWS.ru бизнесмен из Тайбэя, пожелавший остаться неизвестным. Однако, по его словам, события последних дней заставляют немного поволноваться предпринимателей.

«Пока у нас все в порядке, мало кто думает об учениях. Сегодня индекс тайваньской биржи немного упал — на 42 пункта, или 0,19%. Все-таки это очень чувствительная тема. Никто не хочет войны. Бизнесмены в этом особенно не заинтересованы», — поделился источник.

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зачем КНР проводит учения

Центральное телевидение Китая (ЦТК) в день старта учений заявило о дестабилизации в Тайваньском проливе. СМИ связывают ситуацию с речью нового главы островного государства Лай Циндэ на церемонии его инаугурации. В своем выступлении 20 мая политик обратился к Пекину с призывом признать независимость Тайваня. Он подчеркнул, что Тайбэй не пойдет на уступки в вопросах свободы.

«Я хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань при помощи политических военных средств, а также взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем за упорную работу по поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся развязывания войны», — заявил Лай.

По данным ЦТК, канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР назвала заявления Лай Циндэ «предательством». В аппарате сказали, что они противоречат мнению основной части населения острова. В репортаже китайского ТВ также подчеркивается, что окончательное воссоединение Тайваня с материковой частью КНР, «безусловно, может быть достигнуто».

Фото: eng.chinamil.com.cn/Photo by Shi Zhipeng Военные учения в Китае

Как Запад причастен к конфликту

Как заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, власти Тайваня в стремлении к независимости полагаются на внешнюю поддержку. Он считает, что Тайбэй «подталкивает соотечественников к опасной ситуации войны». «Это настоящая игра с огнем, а те, кто играет с огнем, сами себя поджигают», — сказал спикер.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал причиной напряженности в Тайваньском заливе стремление Тайбэя использовать США, чтобы обособиться от Китая. По его словам, заинтересованные силы в Штатах пытаются управлять КНР через Тайвань. Они прикрывают свои действия заявлениями о поддержании мира и стабильности в регионе, считает чиновник. Он призвал американских политиков воздержаться от визитов на остров и добавил: «Любой, кто стремится к независимости Тайваня, будет разбит в пух и прах историческим процессом полного воссоединения Китая».

По мнению Лукина, США используют напряженность между Тайбэем и Пекином в собственных интересах. Заинтересованным силам на Западе выгодно распространять слухи о готовящемся вторжении КНР, особенно перед президентскими выборами в Штатах, полагает он.

«Военные делают громкие заявления, чтобы добиться увеличения финансирования вооруженных сил. Политики используют это для критики своих оппонентов в преддверии выборов. Республиканцы критикуют администрацию демократов за слабость и то, что она не оказывает помощи союзникам типа Тайваня и Израиля. А демократы в свою очередь хотят показать, что они не такие уж слабаки, поэтому выделяют помощь и делают воинственные заявления», — предположил Лукин.

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press Военный корабль США у берегов Тайваня

Кого поддержала Россия

После скандального выступления нового президента Тайваня МИД РФ выразил поддержку Пекину. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что Москва привержена принципу «одного Китая» и считает остров неотъемлемой частью КНР.

«Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны», — сказала она.

Если военный конфликт в регионе разгорится, то, по мнению Лукина, это может косвенно повлиять на события на Украине. «Возможно, что внимание США переключится именно на Тайвань. Американцам уже не будет столько дела до Украины, и их помощь Киеву несколько сократится», — отметил он.

К такому же выводу приходит военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Однако, как он считает, Россия заинтересована в том, чтобы в регионе сохранялся мир. «Ситуация очень непростая. Остров находится между большими морскими торговыми путями. Россия — тоже тихоокеанская держава и тоже пользуется этими проливами с экономической и военной точек зрения. Поэтому боевые действия там бьют и по нашим интересам», — напомнил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

Будет ли конфликт КНР и Тайваня

Министерство обороны Тайваня, комментируя нынешние маневры Китая, заявило, что вооруженные силы острова «сохраняют бдительность перед лицом давления» со стороны Пекина. «Мы не ищем конфликта, но не станем уклоняться от него, чтобы обеспечить безопасность страны и защитить нашу прекрасную родину», — подчеркнуло ведомство.

По мнению депутата Толмачева, градус напряженности будет варьироваться в зависимости от реакции Тайбэя и Вашингтона. «Самый оптимальный для Пекина вариант — стягивание сил, чтобы Тайвань сам взял курс на сближение. Следующий виток — воссоединение. И только в случае, если в конфликт вмешается Вашингтон, возможен полностью силовой сценарий», — пояснил он.

Лукин считает полноценный конфликт между Тайванем и КНР в ближайшем будущем маловероятным. По мнению китаиста, Пекину сейчас невыгодна масштабная конфронтация.

«Конфликт вызовет в том числе серьезные санкции в отношении Китая. Будет подорван процесс мировой торговли, без которой КНР довольно сложно жить, так как Китай — это экспортная экономика. Он очень зависит от поставок за рубеж — прежде всего в развитые страны», — объяснил собеседник.

Дандыкин напомнил, что Китай накопил масштабные боевые резервы, однако его опыт участия в вооруженных противостояниях пока не может сравниться с американским. Тайваньская армия также обладает серьезной подготовкой, говорит эксперт. «Я думаю, что Китай в силу своей осторожности будет еще выжидать. Пока он не готов к противостоянию с Америкой. А учения будут проводиться еще не раз и не два», — уверен он.

Фото: eng.chinamil.com.cn/Photo by Liao Zhenxiong

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская и вовсе считает, что все происходящее в регионе — в интересах КНР. Она пояснила, что между враждующими сторонами сохраняются торговые отношения, от которых Пекин и Тайбэй вряд ли откажутся.

«Тайвань заинтересован в отношениях с Китаем, поскольку обе стороны торгуют друг с другом. Китай заинтересован, что США вооружают Тайвань, так как он может знать, какое оружие им поставляется. Мое личное мнение: Китай использует Тайвань в качестве маркетингового инструмента. Острову разрешается иметь свое правительство и действовать как отдельное государство, но с юридической точки зрения он по-прежнему считается частью КНР. Эта стратегия позволяет Пекину контролировать Тайвань, не прибегая к прямому военному вмешательству», — резюмировала эксперт.

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