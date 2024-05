Маневры «Совместный меч — 2024А» в районе Тайваня начались 23 мая. Пресс-служба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявила, что основные задачи учений — взятие контроля над предполагаемым районом ведения боевых действий, отработка взаимодействия различных сил, проверка их реальных боевых возможностей по совместному захвату власти, совместному нанесению ударов».

«Тренировка стала серьезным предупреждением и наказанием для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, а также тех, кто пытается вмешаться извне», — сказано в обращении командования.

В ходе учений НОАК заняла позиции вокруг острова, сообщили представители Восточной зоны боевого командования армии в официальном аккаунте в WeChat. Они рассказали, что в маневрах принимают участие сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные войска и другие формирования. Как утверждают в командовании, подразделения расположились к северу, югу, востоку от Тайваня и в районах островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

ВВС КНР задействовали несколько бомбардировщиков для имитации ударов по целям. Центральное телевидение Китая (ЦТК) сообщило, что самолеты выполняли задачи в координации с кораблями ВМС и мобильными подразделениями берегового наведения.

Как написало издание Global Press в соцсети Х (Twitter), ссылаясь на источники в Минобороны КНР, войска республики якобы начнут операцию на Тайване в июне.

Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что эскалация напряженности обернется проблемами не только для КНР и Тайваня.

«Вооруженный конфликт вызовет серьезный подрыв безопасности — неизвестно, чем он закончится, в том числе для Китая. На стороне Тайваня, скорее всего, выступят США. Поэтому все может вылиться в крупное международное противостояние с труднопредсказуемым финалом», — пояснил он.

Факт учений НОАК вблизи Тайваня еще не означает скорого начала войны, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. «Но это вполне конкретный сигнал избранным в начале 2024 года властям в Тайбэе, что курс на независимость острова — тупиковый и приведет к конфликту», — высказал мнение парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Жители Тайваня не ощущают приближения конфликта, рассказал NEWS.ru бизнесмен из Тайбэя, пожелавший остаться неизвестным. Однако, по его словам, события последних дней заставляют немного поволноваться предпринимателей.

«Пока у нас все в порядке, мало кто думает об учениях. Сегодня индекс тайваньской биржи немного упал — на 42 пункта, или 0,19%. Все-таки это очень чувствительная тема. Никто не хочет войны. Бизнесмены в этом особенно не заинтересованы», — поделился источник.

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центральное телевидение Китая (ЦТК) в день старта учений заявило о дестабилизации в Тайваньском проливе. СМИ связывают ситуацию с речью нового главы островного государства Лай Циндэ на церемонии его инаугурации. В своем выступлении 20 мая политик обратился к Пекину с призывом признать независимость Тайваня. Он подчеркнул, что Тайбэй не пойдет на уступки в вопросах свободы.

«Я хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань при помощи политических военных средств, а также взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем за упорную работу по поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся развязывания войны», — заявил Лай.

По данным ЦТК, канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР назвала заявления Лай Циндэ «предательством». В аппарате сказали, что они противоречат мнению основной части населения острова. В репортаже китайского ТВ также подчеркивается, что окончательное воссоединение Тайваня с материковой частью КНР, «безусловно, может быть достигнуто».

Фото: eng.chinamil.com.cn/Photo by Shi Zhipeng

Как заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, власти Тайваня в стремлении к независимости полагаются на внешнюю поддержку. Он считает, что Тайбэй «подталкивает соотечественников к опасной ситуации войны». «Это настоящая игра с огнем, а те, кто играет с огнем, сами себя поджигают», — сказал спикер.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал причиной напряженности в Тайваньском заливе стремление Тайбэя использовать США, чтобы обособиться от Китая. По его словам, заинтересованные силы в Штатах пытаются управлять КНР через Тайвань. Они прикрывают свои действия заявлениями о поддержании мира и стабильности в регионе, считает чиновник. Он призвал американских политиков воздержаться от визитов на остров и добавил: «Любой, кто стремится к независимости Тайваня, будет разбит в пух и прах историческим процессом полного воссоединения Китая».

По мнению Лукина, США используют напряженность между Тайбэем и Пекином в собственных интересах. Заинтересованным силам на Западе выгодно распространять слухи о готовящемся вторжении КНР, особенно перед президентскими выборами в Штатах, полагает он.

«Военные делают громкие заявления, чтобы добиться увеличения финансирования вооруженных сил. Политики используют это для критики своих оппонентов в преддверии выборов. Республиканцы критикуют администрацию демократов за слабость и то, что она не оказывает помощи союзникам типа Тайваня и Израиля. А демократы в свою очередь хотят показать, что они не такие уж слабаки, поэтому выделяют помощь и делают воинственные заявления», — предположил Лукин.

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Военный корабль США у берегов Тайваня