Китай объявил об ответных мерах против США из-за Тайваня МИД КНР: Китай ввел санкции против компаний из США из-за продажи оружия Тайваню

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Правительство Китая ввело санкции против американских производителей военной техники General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems в связи с продажей оружия Тайваню, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КНР. Там отметили, что считают это вмешательством во внутренние дела государства. Ограничения вступают в силу с 11 апреля.

Продолжающиеся продажи оружия США Тайваню серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике, считаются вмешательством во внутренние дела и подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая, — заявили в ведомстве.

Санкции подразумевают заморозку активов General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems в Китае. Кроме того, руководству компаний запретили выдавать визы и въезжать на территорию КНР.

Ранее СМИ сообщали, что американские власти решили отложить поставку практически 40 танков Abrams Тайваню. Уточнялось, что боевые машины будут отправлены на остров в течение четвертого квартала текущего года. При этом изначально планировалось, что тайваньская армия получит танки Abrams в середине 2024 года.