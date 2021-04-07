Китай обвинил флот США в умышленной дестабилизации в районе Тайваня

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Ракетный эсминец «Джон Маккейн» ВМС США специально дестабилизирует обстановку в Тайваньском проливе, разделяющем материковую часть КНР и Китайскую Республику (Тайвань), заявили в Министерстве обороны КНР. Пекин недавно также выразил протест Белому дому после прохода корабля через пролив. В КНР отметили, что «Джон Маккейн» намеренно создал помехи в регионе.

Эсминец является представителем класса «Арли Бёрк», вооружён примерно 90 крылатыми ракетами различного типа.

Действия американского корабля [«Джон Маккейн»] подали ошибочный сигнал тем, кто выступает за независимость Тайваня, умышленно дестабилизировали обстановку в регионе, поставили под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива. Мы выражаем решительный протест в связи с этим, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Восточного военного округа КНР Чжан Чуньхуэя.

В это же время начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей отметил, что Белому дому необходимо учитывать возможное воссоединение континентальной КНР с Тайванем в ближайшие шесть лет. Он согласился с выводами коллеги — главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США Филипа Дэвидсона, уверенного в том, что до конца 2020-х Пекин попытается захватить контроль над Тайванем, пишет ТАСС.

Китайской Республикой управляет собственная администрация с 1949-го, когда на остров сбежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), проиграв в гражданской войне в КНР. С тех пор Тайвань сохранил флаг и часть других атрибутов прежней КР, существовавшей на материке до коммунистов. По официальной версии Пекина, поддерживаемой большинством государств, включая РФ, остров является одной из провинций КНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в КНР не стали спускать с рук американцам агрессивное поведение на переговорах в Анкоридже (Аляска). Пекин обвинил США в нарушении протокола в ходе встречи высокого уровня и в неподобающем обращении с гостями. Во время встречи госсекретарь США Энтони Блинкен повёл себя недружелюбно, вышел за рамки отведённого для речи времени. Он зачем-то начал атаковать китайскую делегацию обвинениями в адрес внешней и внутренней политики страны.