Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что китайская экономическая инициатива «Один пояс, один путь» выгодна для Казахстана. Эти слова прозвучали на фоне набирающих силу протестов против китайской экспансии в стране. Несмотря на противодействие со стороны некоторых представителей казахского бизнеса и общества, с каждым годом отношения Нур-Султана и Пекина крепнут, и по некоторым параметрам начинают обгонять российско-казахстанские.

Выступая на совещании спикеров парламентов стран Евразии, Назарбаев подчеркнул, что благодаря китайскому проекту «Один пояс, один путь», также известного под названием Нового шёлкового пути, Казахстан стал транзитной страной, через которую проходят важнейшие торговые пути из Азии в Европу.

Мы поддерживаем проект КНР Нового шёлкового пути, потому что данная инициатива нам выгодна, — отметил Назарбаев. — Как вы видите, мы стали выходящим к морским путям государством.

Не все в Казахстане считают, что сотрудничество с Пекином идёт на пользу стране. В начале сентября в городах Жанаозен, Нур-Султан, Актоб и Шымкент вспыхнули протесты против строительства более 50 китайских заводов. Участники акций упирали на то, что Китай, по их мнению, эксплуатирует богатые природные ресурсы страны, в то время как право на недропользование должно принадлежать народу. Самые крупные несанкционированные митинги прошли 21 сентября, по данным МВД страны, на них были задержаны около ста человек.

Антикитайские настроения для Казахстана не новость. К беспокойству по поводу «колонизации» недавно добавился другой раздражающий фактор. Внимание мирового сообщества оказалось приковано к репрессиям против национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. Наряду с уйгурами в этом регионе проживают и казахи, фактически являясь самой большой казахской диаспорой за рубежом (от 1,2 до 1,5 млн человек). Поэтому наступление на права человека в автономном округе затронули и их. Кроме того, через Казахстан уйгуры бегут от преследования со стороны китайских властей.

Несмотря на протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 сентября посетил Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был первый визит Токаева в китайскую столицу в должности главы государства, хотя в советские годы он учился в Китае и работал дипломатом в советском посольстве. Оба лидера на переговорах подчеркнули, что отношения их государств нужно выводить на уровень постоянного стратегического партнёрства.

Как указывает Элеонор Альберт в статье для The Diplomat, в последние шесть лет число контактов на высшем уровне между Нур-Султаном и Пекином увеличилось. Ими были подкреплены многомиллиардные инвестиционные сделки. Для Китая представляют интерес в основном природные ресурсы Казахстана — нефть, газ, минералы. В обмен на крупные китайские вложения Нур-Султан увеличил экспорт углеводородов в КНР, а также пообещал поставлять туда больше зерна.

Если в 1995 году, по данным Мирового банка, цифры импорта-экспорта между двумя государствами не превышали 5% доли, то сегодня Китай стал для Казахстана вторым партнёром после России и стремится выйти на первые позиции. В 2017 году объём экспорта из Казахстана в Китай превысил экспорт в Россию ($5,8 млрд против $4,5 млрд), хотя наша страна идёт далеко впереди КНР по казахскому импорту — $11,5 млрд против $4,7 млрд.

Как поделился в разговоре с News.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, развитие китайско-казахстанских отношений не означает, что от этого страдают связи Нур-Султана с Россией. По уровню инвестиций в экономику центральноазиатской страны Пекин намного опережает Москву, но от экономической инициативы «Один пояс, один путь» Россия выигрывает не меньше, чем Казахстан.

Казахстан находится в союзнических отношениях с Россией, Нурсултан Назарбаев является одним из авторов концепции Евразийского союза. Понятно, что стратегические интересы Казахстана тяготеют к России. А использовать при этом выгодные китайские технологии и китайские инвестиции — абсолютно не грех. Казахстан на этом поле действует крайне осторожно, зная, что у населения есть определённое негативное отношение к Китаю. Оно складывалось веками из-за близкого соседства. Поэтому любая «неумеренная» близость, заключение дополнительных контрактов вызывает большие споры в казахстанском обществе. Юрий Солозобов директор международных проектов Института национальной стратегии России

Ожидается, что президент Казахстана посетит заседание Валдайского клуба в Сочи, которое пройдёт с 30 сентября по 3 октября. Наряду с Токаевым Путин проведёт встречи на полях заседания с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Филиппин Родриго Дутерте.