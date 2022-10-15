Китай не исключил применение силы в тайваньском вопросе КПК: Китай не исключил применения силы в отношении сторонников независимости Тайваня

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Китай может применить силу в решении тайваньского вопроса, но только против сторонников независимости острова и вмешательства извне, заявил представитель 20-го съезда Коммунистической партии Китая, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что КНР ни в коем случае не станет применять силу против жителей Тайваня, поскольку Пекин преследует идею о мирном воссоединении острова с материковой частью.

Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и их сепаратистскую деятельность, — заявил он.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск дал интервью газете Financial Times, в котором предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. По его словам, конфликт вокруг Тайваня неизбежен.

Представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на предложение Маска, заявила, что тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая и государство будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы «одна страна — две системы». Спикер добавила, что Китай намерен пресекать любые попытки сепаратистов отколоть Тайвань, а также решительно противодействовать внешнему вмешательству.