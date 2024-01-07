Китай накажет американские компании за поставки оружия Тайваню Китай введет санкции против пяти компаний из США за поставки оружия Тайваню

Фото: U.S. Air Force photo by Nicholas Pilch

Пекин намерен ввести ответные санкции против пяти американских компаний из-за поставок вооружений тайваньской администрации и рестрикций Вашингтона в отношении предприятий и частных лиц КНР, говорится в заявлении китайского МИД. Ведомство уточнило, что меры вводятся против BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

США откровенно нарушают принцип «одного Китая», <...> продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР, — следует из публикации ведомства.

В рамках санкций Пекина будут заморожены активы и недвижимость этих компаний на территории Китая. В МИД подчеркнули, что своими действиями США подрывают суверенитет, ущемляют интересы Китая в сфере безопасности, а также права предприятий и частных лиц.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является не чем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».