Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией

Китай намерен продолжить укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн на встрече с послом РФ в Китае Андреем Денисовым. По его словам, которые приводит РИА Новости, Пекин будет защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации.

Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон, — сказал китайский дипломат.

Лэ Юйчэн также заявил о готовности китайской стороны вместе с РФ содействовать построению международных отношений нового типа.

Китай отказался поддерживать антироссийские санкции, которые западные страны ввели в ответ на события на Украине. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что введение Соединёнными Штатами санкций против РФ не содействует урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что от ограничительных мер больше вcего пострадают развивающиеся страны со слабой экономической базой, их экономичеcкое развитие и социальная стабильность столкнутся с cерьёзной угрозой.

При этом руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге китаевед Кирилл Котков выразил мнение, что Китай может присоединиться к антироссийским санкциям через пару месяцев. По его мнению, это будет зависеть от развития ситуации на Украине.