Китай начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня

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Силы Восточной зоны боевого командования (ВЗБК) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приступили к проведению учений в зоне вокруг острова Тайвань, сообщила 23 мая пресс-служба армии Китая. Как пояснили в военном ведомстве, маневры будут длиться два дня. В учениях задействованы сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы.

Восточная зона боевого командования 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь, — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Тайваня назвало учения НОАК вокруг острова провокацией, нарушающей региональный мир и безопасность. В связи с этим Тайвань направил для реагирования военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска. По данным тайваньского ведомства, самолет КНР вошел в опознавательную зону ПВО острова с юга.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад, представленный премьером Госсовета КНР Ли Цяном, писало, что Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные. В новой перспективе было опущено упоминание о «мирном воссоединении».