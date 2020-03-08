https://static.news.ru/photo/cc614f7a-6214-11ea-ab16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Jianli/XinHua/Global Look Press

Власти Китая, где в декабре 2019 года началась эпидемия коронавируса, ужесточат контроль за въезжающими в страну, чтобы исключить попадание новых заражённых из-за рубежа.

В китайском Госсовете отметили, что внутри страны «отмечен поворот к лучшему» и рост числа инфицированных значительно замедлился. Особенно в Ухани, где началась эпидемия.

Необходимо закрепить эту положительную тенденцию <...> решительно предотвратить возобновление эпидемии, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение Госсовета.

Власти страны потребовали от руководства крупных городов, которые часто посещают иностранцы, обеспечить «здоровый международный людской обмен». Предложено ограничить участие Китая в программах студенческого обмена.

Как писал NEWS.ru, с конца 2019 года коронавирусом заразились 111 тысяч человек, из которых около 3,9 тысячи погибли. Абсолютное большинство умерших — больные старше 50 лет. К 9 марта выздоровели 62,1 тысячи заразившихся COVID-19.