Власти Китая, где в декабре 2019 года началась эпидемия коронавируса, ужесточат контроль за въезжающими в страну, чтобы исключить попадание новых заражённых из-за рубежа.
В китайском Госсовете отметили, что внутри страны «отмечен поворот к лучшему» и рост числа инфицированных значительно замедлился. Особенно в Ухани, где началась эпидемия.
Необходимо закрепить эту положительную тенденцию <...> решительно предотвратить возобновление эпидемии, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение Госсовета.
Власти страны потребовали от руководства крупных городов, которые часто посещают иностранцы, обеспечить «здоровый международный людской обмен». Предложено ограничить участие Китая в программах студенческого обмена.
Как писал NEWS.ru, с конца 2019 года коронавирусом заразились 111 тысяч человек, из которых около 3,9 тысячи погибли. Абсолютное большинство умерших — больные старше 50 лет. К 9 марта выздоровели 62,1 тысячи заразившихся COVID-19.
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