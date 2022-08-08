Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для военных учений

Фото: China Military

После проведения крупномасштабных учений в Тайваньском проливе Китай продолжит проведение военных маневров в различных районах вдоль своего побережья, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Управления КНР по обеспечению безопасности на море. В частности, власти Китая закрыли часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.

С 0.00 8 августа до 24.00 8 сентября в части Бохайского моря будут выполняться военные задачи, вход (в указанный район. — прим. NEWS.ru) запрещен, — говорится в сообщении.

В субботу, 6 августа, управление по обеспечению безопасности на море городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу сообщило о том, что армия Китая проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря. Они продлятся до 15 августа.

4 августа Вооруженные силы Китая приступили к масштабным военным учениям в шести акваториях, находящихся вокруг Тайваня. Предполагалось, что они завершатся в 12:00 (7:00 мск) 7 августа, однако, согласно информации Минобороны КНР, они продлятся еще сутки.

Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. К ее поездке в мире отнеслись неоднозначно.