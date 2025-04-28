Китай избавился от рекордного количества ненужного газа Bloomberg: Китай отправил на реэкспорт более 280 тысяч тонн газа

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Китай с начала апреля 2025 года отправил на реэкспорт свыше 280 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ), информирует Bloomberg. По данным источника, такой объем составляет 7,7% от импорта за месяц. Перепродажа голубого топлива объясняется тем, что газ оказался ненужным.

Излишки СПГ образовались на фоне мягкой зимы и сохраняющихся значительных запасов, что поспособствовало снижению спроса. Относительно высокая стоимость газа за рубежом позволяет импортерам заработать, отмечает агентство. Закупка топлива в апреле продолжила снижаться, а спад покупательской активности отслеживается уже шестой месяц подряд.

При этом Китай редко перепродает СПГ. В последний раз ряд партий ушел на реэкспорт в январе 2024 года. В общей сложности китайские компании с ноября перепродали 1,312 млн тонн газа, что дало передышку европейским потребителям, которые за минувший отопительный сезон израсходовали газа больше, чем обычно.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что Европа все еще зависит от российского газа. Политик подчеркнул неприемлемость подобной ситуации с политической, моральной и безопасной точек зрения. В ближайшее время ЕК должна предоставить дорожную карту по постепенному отказу от российского газа.