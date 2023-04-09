Китай и Тайвань отправили по 10 военных кораблей к границе Reuters: Китай и Тайвань отправили по 10 военных кораблей к границе

Фото: Liu Fang/Global Look Press

По 10 военных кораблей от Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и войск Тайваня приблизились к условной границе, разделяющей материковую часть КНР и остров, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По данным агентства, пока ни одна из сторон не совершает никаких провокационных действий.

Как рассказал собеседник агентства, китайский военный авианосец Shandong, за перемещениями которого военное руководство Тайваня следит с прошлой недели, располагается 400 морских милях от юго-восточного побережья острова, на «срединной» линии его нет.

Также сегодня Reuters сообщало, что китайские военные в ходе учений смоделировали точечные удары по Тайваню с моря и воздуха. Как рассказали журналисты на государственном телевидении, китайская армия продолжает сохранять наступательные позиции вокруг острова.

В свою очередь Министерство обороны Тайваня отчиталось, что по состоянию на 12:00 (07:00 мск) 9 апреля возле полуострова были обнаружены 58 военных самолетов КНР, включая истребители Су-30 и бомбардировщики Н-6, а также девять морских кораблей.