https://static.news.ru/photo/f85ae3c6-4021-11ea-a1b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Властям Китая не хватает имеющихся в стране костюмов биологической защиты в условиях эпидемии коронавируса, заявил замглавы Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин. Данную продукцию будут покупать за рубежом.

По словам Цзянпина, одна только провинция Хубэй нуждается в 100 тысячах комплектов биозащиты в течение суток. За месяц необходимое местным жителям количество превысит три миллиона.

Замглавы ведомства подчеркнул, что в Китае есть только 40 предприятий, способные производить подобные комплекты в соответствии с национальными стандартами. Однако их общая производственная мощность составит лишь 30 тысяч костюмов в день.

После восстановления 40% производства, отметил Цзянпиню, Китай может удовлетворить только половину своих нужд. Поэтому проблема становится всё более серьёзной.

Мы примем меры, чтобы нарастить производство с 40 до 100%. А также внесём корректировки в поставляемую на экспорт продукцию, чтобы сделать возможным её применение внутри страны. Кроме того, мы возлагаем надежды на международное сотрудничество, — приводит ТАСС слова замминистра.

Вспышка нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в конце прошлого года захватила крупный китайский город Ухань. Затем вирус начал распространяться по всей стране. Сейчас в Китае 2 тыс. подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, способность вызывающего пневмонию нового коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась. Об этом 26 января сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

Он заявил, что в связи с усилением способности коронавируса передаваться между людьми эпидемиологическая обстановка на территории страны перешла в более сложную стадию.