Китаист рассказал о целях Путина на форуме «Один пояс — один путь» Китаист Островский: Владимир Путин и Си Цзиньпин «сверят часы» по многим вопросам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «сверят часы» по многим международным вопросам в рамках форума «Один пояс — один путь», рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский. Он добавил, что у лидеров есть общие темы, которые нуждаются в координации позиций в формате тет-а-тет.

Есть много тем, которые нужно обсудить между собой: это специальная военная операция на Украине, это отношения с Соединенными Штатами Америки, это новая ситуация, которая вскрылась в секторе Газа. Путин и Си Цзиньпин обсудят, как реагировать на конфликт Израиля и Палестины, — сказал Островский.

Китаист отметил, что у Москвы и Пекина есть много взаимовыгодных совместных проектов, которые будут обсуждаться в рамках предстоящего форума в китайской столице. Один из них — более широкое участие России в инициативе «Пояс и путь».

Нам было бы выгодно реализоваться в рамках «Пояса и пути». По крайней мере, мы получали бы инвестиции. Если мы хотим, например, сделать газопровод «Сила Сибири — 2», то для реализации этого проекта имеет смысл получить кредиты в рамках Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, тем более что мы, Россия, являемся одним из соучредителей этого банка, — подчеркнул Островский.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что встреча Путина с Си Цзиньпином 17 октября станет важным вкладом в проведение форума «Один пояс — один путь». По его словам, переговоры важны для стратегического взаимодействия двух государств.