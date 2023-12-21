Китаист назвал выгоду КНР от отказа принимать рейсы «России» в Пекине Китаист Маслов: Пекину выгодно ограничивать работу российских авиакомпаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ обслуживать авиакомпанию «Россия» может быть связан с попытками Пекина продвигать собственных перевозчиков на рынке РФ, заявил NEWS.ru китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он призывает не искать в этой истории политической подоплеки.

КНР сейчас очень активно продвигает свои собственные компании на наш рынок. Уже летают пять-шесть перевозчиков, и этот список еще будет расширяться. Поэтому, конечно, для Поднебесной значительно более выгодно «придерживать» рейсы РФ — хотя бы вот с помощью таких технических вопросов, — считает он.

Эксперт допускает, что ситуация может носить и чисто технический характер. Маслов пояснил, что у профильных китайских ведомств есть четкие требования к воздушным судам, которые принимают местные аэропорты, и у других российских компаний, выполнивших эти требования, с полетами в города КНР нет никаких проблем.

Китай очень заботится о своих стандартах. Мы видим, что «Аэрофлот» летает — к нему же нет претензий. А вот к ряду авиакомпаний есть вопросы, причем даже не к техническому состоянию самолетов, а к документации об этом техническом состоянии. Полагаю, и этот технический момент будет урегулирован —еще до Нового года, и все будет нормально, — добавил собеседник.

Напомним: полеты «России» в столицу КНР из Владивостока, Иркутска и Красноярска должны были начаться еще 18 декабря, однако компания объявила об их отмене. Незадолго до этого администрация пекинского аэропорта «Дасин» уведомила, что не будет обслуживать перевозчика, пока тот не выполнит дополнительные требования.

В «России» подчеркнули, что готовы были оперативно устранить все препятствия, однако в Пекине не пошли навстречу, и уже объявленные на ближайшие недели рейсы в итоге не состоятся. Вопрос уже пытается урегулировать Минтранс РФ, а пассажиров перевозят рейсами других компаний группы «Аэрофлот».