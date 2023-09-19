Китаист раскрыл тонкости военного сотрудничества России и КНР Китаист Петровский: РФ помогает КНР создать систему предупреждения о ракетах

Фото: Wang Song/Xinhua/Global Look Press

Москва и Пекин не стремятся создавать военные блоки, которые подразумевают чье-то лидерство, а выстраивают равноправное сотрудничество друг с другом, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский. В рамках конференции в пресс-центре «Россия сегодня» он объяснил принципиальное отличие такого формата отношении от того, как его выстраивают союзники по Североатлантическому альянсу.

Американцы создают союзы с подчинением. В случае России и Китая это невозможно, здесь должно быть полное равноправие и далеко идущие договорные отношения, которые не нужны сторонам. Россия помогает Китаю создавать систему предупреждения о ракетных угрозах, что является важным элементом стратегической стабильности. Нельзя даже представить, чтобы американцы делали то же самое со своими формальными союзниками по НАТО, — отметил Петровский.

В российско-китайских отношениях формальный союз не играет главной роли, отметил эксперт. Он также подчеркнул, что ключевым словом военного сотрудничества России и КНР является «координация».

Координация — это не то же самое, что и сотрудничество, когда создаются блоки и подразумевается лидерство. Координация предполагает самостоятельное принятие решений с учетом интересов друг друга. Это очень важно и сложно. Развитие отношений между Россией и Китаем может быть долгим путем, но это единственный способ без формально-союзнических отношений, — подчеркнул Петровский.

Ранее стала известна дата визита президента России Владимира Путина в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, переговоры российского и китайского лидеров пройдут в октябре в рамках международного форума «Один пояс — один путь».