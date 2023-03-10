Китаист оценил влияние переизбрания Си Цзиньпина на внешнюю политику КНР Китаист Ковачич: Си Цзиньпин будет проводить более активную внешнюю политику после переизбрания

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин переизбран на третий пятилетний срок

После переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на третий срок Китай будет более активно заявлять о своих интересах на международной арене, заявил в беседе с Lenta.ru китаист Леонид Ковачич. По его словам, в КНР сейчас нет реальной оппозиции и внутренних угроз устойчивости режима, поэтому Си Цзиньпин будет более уверенно проводить задуманный ранее внешнеполитический курс.

Внешняя политика Китая будет меняться. КНР все более активно будет заявлять о своих интересах на международной арене и будет стараться продвигать их <...> Сейчас никакой реальной оппозиции и никаких внутренних угроз устойчивости режима Си Цзиньпина нет, поэтому можно ожидать, что он будет более уверенно проводить внешний политический курс, который задумал ранее, — заявил Ковачич.

Китаист добавил, что после переизбрания Си Цзиньпина взаимодействие Китая и России не затронут существенные изменения. Между странами установлены отношения стратегического взаимодействия и партнерства. При этом эксперт добавил, что создания военного альянса России и Китая на данный момент не предвидится.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу, 10 марта, переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Решение было принято единогласно. Этот пятилетний срок станет третьим для Си Цзиньпина, что является уникальным достижением в истории КНР.