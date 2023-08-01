Китаист объяснил призыв Си Цзиньпина к повышению боеготовности Китаист Кашин назвал традиционным призыв Си Цзиньпина к повышению боеготовности

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Призыв председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к повышению боеготовности является традиционным, объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, китаист уточнил, что подобное заявление не является показателем воинственных намерений.

С точки зрения китайских руководителей это просто призыв к реальному повышению боеготовности вооруженных сил, к чему, в общем-то, призывают во всех странах, просто здесь из-за традиций политического языка это может звучать более прямолинейно, — подчеркнул эксперт.

Кашин напомнил, что подобные выражения использовал предшественник Си Цзиньпина Ху Цзиньтао. Китаист отметил, что в то время ситуация была более спокойной. Эксперт уточнил, что действующий председатель КНР регулярно выступает с вопросами военного строительства и посещает воинские части. Характерные выражения о повышении боеготовности уже не раз встречались в его речи за время правления, заключил Кашин.

Китай ранее выразил протест из-за слов американского президента Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором. В МИД КНР отметили, что высказывания президента США крайне безответственны и нарушают дипломатический этикет.