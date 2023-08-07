Кисида и иностранные послы не приглашены на памятную церемонию в Нагасаки

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Фумио Кисида

Памятная церемония по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки состоится 9 августа, сообщила газета The Asahi. Уточняется, что на мероприятия не приглашены премьер-министр Японии Фумио Кисида, правительственные чиновники и иностранные послы.

Дипломаты и обычные гости также не смогут посетить памятную церемонию, которая пройдет в усеченном формате в связи с тяжелыми погодными условиями из-за тайфуна «Канун». Как ожидается, будут присутствовать только представители городских властей. Однако мероприятие могут отменить в случае ухудшения погоды.

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что траурная церемония состоится не в парке Мира, а в закрытом помещении. Это произойдет впервые с 1963 года.

США произвели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны с целью ускорить капитуляцию Японии. Непосредственно от воздействия взрыва погибли до 40 тыс. человек. Это два исключительных в истории случая боевого применения ядерного оружия. Одна из выживших в Хиросиме Митико Кодама рассказала, что она пережила в те страшные дни, какие последствия ощутила на своем здоровье и как событие, на которое она не могла повлиять, сказалось на ее судьбе.