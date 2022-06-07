Киргизы попросили Токаева не строить американскую биолабораторию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Киргизские эксперты из Международной ассоциации по контролю биологических исследований (МАКБИ) передали в посольство Казахстана в Бишкеке официальное письмо президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить строительство биолаборатории высшего уровня опасности (BSL-4) в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области. Как сообщает Pravda.Ru, в лаборатории планируют хранить местные виды патогенных микроорганизмов.

При лаборатории, как отмечается в письме, «планируется не только организовать особую зону хранения местных видов патогенных микроорганизмов, характерных для нашего региона, но и создать коллекцию особо опасных инфекций со всего мира», — пишет издание.

При этом политолог Улугбек Бабакулов заявил, что американцы давно собирают в Казахстане опасные вирусы. По его мнению, в таких лабораториях США тайно разрабатывают новые виды биологического оружия без ведома властей Казахстана. Бывший замминистра обороны страны Амирбек Тогусов также подтвердил, что военные эксперты Вашингтона проводят в казахских биолабораториях собственные исследования.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине Константин Косачев заявил, что в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, функционирует шесть биолабораторий США. Косачев добавил, что у комиссии накопилось много вопросов по характеру деятельности американцев.