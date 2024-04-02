Кинокритик объяснил уникальность истории создания «Задачи трех тел» Критик Шнейдеров: история создания «Задачи трех тел» и сама достойна экранизации

Фото: Netflix

Кадр из сериала «Задача трех тел»

История создания сериала «Задача трех тел» от Netflix сама по себе достойна экранизации, заявил в разговоре с NEWS.ru кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров. По его словам, инцидент с отравлением исполнительного продюсера картины и медиамагната Линь Ци может вдохновить киноделов из Турции или стран Латинской Америки — например, Бразилии и Аргентины.

Это уникальная история. Подобных случаев на производстве сериалов я даже не знаю. Люди, которые работают в кино, не нервные. До такого обычно не доходит: все разборки, даже денежные, решаются в судах, — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Китае приговорили к смертной казни бывшего исполнительного директора Three Bodies Cultural Development, юриста Сюй Яо. В 2020 году он обиделся на своего босса, 39-летнего миллиардера Линь Ци, за то, что тот не дал ему место продюсера сериала «Задача трех тел» после заключения контракта на экранизацию с Netflix. Сюй Яо сам изготовил смертельный яд, которым отравил Линя. Для этого он даже создал лабораторию и проводил опыты на животных.

Сериал «Задача трех тел» вышел на Netflix 21 марта 2024-го. Он стал самым дорогим проектом платформы, а всего за четыре дня первый сезон сериала набрал 11 млн просмотров.