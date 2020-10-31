Ким Чен Ына заметили в компании бывшей пассии

https://static.news.ru/photo/8bacc174-1c1f-11eb-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: XinHua/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын был замечен с его бывшей возлюбленной, 43-летней певицей Хен Сон Воль.

Женщина находилась рядом с лидером Северной Кореи во время военного парада в Пхеньяне 10 октября. Хен провожала высокопоставленных лиц и забирала цветы, подаренные Ким Чен Ыну. Ранее этим занималась младшая сестра главы КНДР Ким Ё Чжон. Об этом сообщает The Times.

В 2013 году западные СМИ сообщали о том, что Хен Сон Воль была казнена в числе других популярных в КНДР артистов, которых обвинили в распространении порнографии. Их расстреляли из пулемётов. Однако спустя несколько месяцев певица неожиданно «воскресла». После этого её карьера стала стремительно развиваться. Ким Чен Ын расстался с Хен Сон Воль более 15 лет назад по настоянию тогдашнего лидера страны, своего отца Ким Чен Ира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что летом 2020 года голливудский актёр Брэд Питт впервые за четыре года побывал дома у экс-супруги и коллеги по цеху Анджелины Джоли.