16+

Рубрики

Медиа

Архив

Азия

Ким Чен Ына заметили в компании бывшей пассии

11:44, 01 ноября 2020
Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: XinHua/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын был замечен с его бывшей возлюбленной, 43-летней певицей Хен Сон Воль.

Женщина находилась рядом с лидером Северной Кореи во время военного парада в Пхеньяне 10 октября. Хен провожала высокопоставленных лиц и забирала цветы, подаренные Ким Чен Ыну. Ранее этим занималась младшая сестра главы КНДР Ким Ё Чжон. Об этом сообщает The Times.

В 2013 году западные СМИ сообщали о том, что Хен Сон Воль была казнена в числе других популярных в КНДР артистов, которых обвинили в распространении порнографии. Их расстреляли из пулемётов. Однако спустя несколько месяцев певица неожиданно «воскресла». После этого её карьера стала стремительно развиваться. Ким Чен Ын расстался с Хен Сон Воль более 15 лет назад по настоянию тогдашнего лидера страны, своего отца Ким Чен Ира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что летом 2020 года голливудский актёр Брэд Питт впервые за четыре года побывал дома у экс-супруги и коллеги по цеху Анджелины Джоли.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео