Ким Чен Ын назвал союз Токио, Сеула и Вашингтона «причиной войн и агрессии»

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Ким Чен Ын

Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО», заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, сообщает Госрадио. По его словам, такой военный союз является «причиной войн и агрессии».

Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО», что является дестабилизирующим фактором для региона и представляет угрозу КНДР, — сказал северокорейский лидер.

Северокорейский лидер указал на необходимость Пхеньяна модернизировать ядерные силы и «экспоненциально нарастить» производство ядерного оружия. При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньяну следует укреплять отношения со странами, которые выступают против гегемонии США и Запада.

Ранее лидер Северной Кореи распорядился принять меры для укрепления сотрудничества между КНДР и Россией. По его мнению, следует принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию.