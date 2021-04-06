Ким Чен Ын заявил о наступлении тяжелейшей ситуации в КНДР

https://static.news.ru/photo/fba9302c-9783-11eb-a98d-96000091f725_660.jpg Ким Чен Ын Фото: State Department/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил местным главам ячеек правящей партии усилить работу в условиях «тяжелейшей за всё время ситуации».

Такое заявление северокорейский лидер сделал в рамках съезда секретарей партийных ячеек.

Улучшение условий жизни народа <...> даже в тяжелейшей за всё время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии, — цитирует Ким Чен Ына британское издание The Independent .

Как писал NEWS.ru, ранее в Северной Корее ужесточили максимальное наказание за ввоз и распространение видеоматериалов из Южной Кореи. Теперь за это преступление могут подвергнуть смертной казни. За просмотр видеозаписей из Южной Кореи человека могут приговорить к 15 годам лишения свободы. Раньше максимальное наказание составляло пять лет тюрьмы. Новый закон направлен на предотвращение капиталистической пропаганды на территории КНДР.