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Ким Чен Ын заявил о наступлении тяжелейшей ситуации в КНДР

12:20, 07 апреля 2021 51
Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: State Department/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил местным главам ячеек правящей партии усилить работу в условиях «тяжелейшей за всё время ситуации».

Такое заявление северокорейский лидер сделал в рамках съезда секретарей партийных ячеек.

Улучшение условий жизни народа <...> даже в тяжелейшей за всё время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии, — цитирует Ким Чен Ына британское издание The Independent.

Как писал NEWS.ru, ранее в Северной Корее ужесточили максимальное наказание за ввоз и распространение видеоматериалов из Южной Кореи. Теперь за это преступление могут подвергнуть смертной казни. За просмотр видеозаписей из Южной Кореи человека могут приговорить к 15 годам лишения свободы. Раньше максимальное наказание составляло пять лет тюрьмы. Новый закон направлен на предотвращение капиталистической пропаганды на территории КНДР.

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