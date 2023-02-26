Ким Чен Ын взял в руки лопату Ким Чен Ын с дочерью принял участие в церемонии закладки новой улицы в Пхеньяне

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Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э принял участие в церемонии закладки фундамента новой улицы в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он взял в руки лопату и символически бросил землю на место будущей улицы в районе Сопхо.

В ознаменование начала строительства новой улицы в районе Сопхо уважаемый товарищ Ким Чен Ын лично взял первую лопату, — говорится в сообщении.

В феврале в Северной Корее выпустили серию марок с дочерью Ким Чен Ына. На марках она вместе с отцом запечатлена на фоне военных и межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

8 февраля северокорейские СМИ рассказали в подробностях о состоявшемся в Пхеньяне крупном военном параде, посвященном 75-летию основания Вооруженных сил КНДР. Страна чучхе не обманула ожидания зарубежных специалистов: на мероприятии было показано большое количество неизвестной до этого военной техники КНДР, включая межконтинентальные ракеты, подразделения тактического ядерного оружия, танки и многое другое. На параде присутствовал и лидер страны Ким Чен Ын, который снова появился с женой и 10-летней дочерью Ким Чжу Э.