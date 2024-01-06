Ким Чен Ын выразил японцам соболезнования в связи с землетрясением ЦТАК: Ким Чен Ын направил соболезнования премьеру Японии из-за землетрясения

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в префектуре Исикава, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По последним данным, стихия унесла жизни 110 человек, более 500 пострадали. Судьба еще более 200 человек неизвестна.

Восприняв известие о том, что, к несчастью, в начале года в Японии произошло землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, выражаю искреннее сочувствие и соболезнования Вам и в Вашем лице семьям погибших и пострадавшим, — говорится в телеграмме.

В Исикаве десятки тысяч домов остаются без света и воды. Ким Чен Ын пожелал жителям пострадавшего района «немедленной» ликвидации последствий землетрясения и восстановления «стабильной жизни». При этом между Пхеньяном и Токио отсутствуют дипломатические отношения. В начале ХХ века Корейский полуостров был колонизирован Японией на протяжении более трех десятков лет.

1 января в западной части Японии произошла череда мощных землетрясений, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

Экстренные службы страны объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Жителям побережья напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места, пока предупреждение о ЧП не будет снято.

6 января у побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,2. Сообщений о возможной угрозе цунами не поступало.