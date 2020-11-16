Ким Чен Ын впервые появился на публике после длительного отсутствия

https://static.news.ru/photo/0cd1785c-27b1-11eb-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), проходившем в Пхеньяне. Это было первое появление главы Северной Кореи на публике за последние 25 дней.

Мероприятие было посвящено вопросам, связанным с пандемией коронавируса. В ходе заседания Ким Чен Ын призвал усилить «противоэпидемическую работу» и напомнил о важности осознания ответственности за безопасность государства и благополучие народа, передаёт Yonhap.

Наряду с антивирусными мерами на встрече также обсуждались «несоциалистические практики в образовательных организациях и в обществе».

22 октября сообщалось, что Ким Чен Ын посетил кладбище китайских солдат, участвовавших в Корейской войне 1950-1953 годов. Государственные СМИ КНДР обычно сообщают о мероприятиях с участием лидера КНДР через день после того, как они прошли.

Как писал NEWS.ru, власти Северной Кореи могут объявить о масштабных изменениях в политической структуре страны на VIII съезде Трудовой партии. Председатель КНДР Ким Чен Ын может получить звание генералиссимуса. Источник в южнокорейской разведке сообщил, что Пхеньян собирается сделать намеченный на январь 2021 года съезд беспрецедентным по масштабу.